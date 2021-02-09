Казахстанец отличился хет-триком в матче российской Суперлиги по хоккею с мячом

ИРКУТСК. КАЗИНФОРМ - Капитан сборной Казахстана по хоккею с мячом Рауан Исалиев трижды поразил ворота Кемеровского Кузбасса в Суперлиге российского чемпионата, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

Казахстанский спортивный телеканал «INSPORT» заключил соглашение о трансляции матчей российской Суперлиги по хоккею с мячом. Уже во время первой трансляции выступающий в иркутском клубе «Байкал-Энергия» Рауан Исалиев показал, что казахстанцы не зря ждали показ этого матча – Исалиев отметился хет-триком в ворота соперника. По итогу встречи байкальцы одержали победу над кемеровчанами со счетом 8:3. В составе кемеровской дружины был заметен еще один игрок сборной Казахстана – Василий Жукенов.

Рауан Исалиев родился 13 мая 1988 года в Уральске. Начал заниматься бенди в местном клубе «Ак Жайык». Впоследствии играл в российских командах «Водник», «Старт» и «Сибсельмаш». В нынешнем сезоне защищает цвета «Байкал-Энергии», которая претендует на медали, находясь на четвертой строчке турнирной таблицы.

Исалиев является игроком мирового уровня, что не раз доказывал своей результативной игрой. В феврале 2018 года Рауан стал лучшим бомбардиром Чемпионата мира в Хабаровске, забив 21 гол и отдав 7 результативных передач в 6 играх.

Ближайшие матчи с участием клуба «Байкал-Энергия»:

10 февраля, «Байкал-Энергия» - «Старт» (Нижний Новгород)

13 февраля, «Байкал-Энергия» - «Водник» (Архангельск)

20 февраля, «Байкал-Энергия» - «СКА-Нефтяник» (Хабаровск).