НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанец остановился в шаге от медали ЧМ по тяжелой атлетике

7 Декабря 2022, 09:49
Казахстанец остановился в шаге от медали ЧМ по тяжелой атлетике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский спортсмен Арли Чонтей выступил на чемпионате мира-2022 по тяжелой атлетике в Боготе (Колумбия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он принял участие в состязаниях в весовой категории до 55 кг и занял по итогам четвертое место с показателем 259 кг по сумме двоеборья — в рывке его результат составил 118 кг, а в толчке — 141.

Победителем стал представитель Таиланда Тхирапонг Силачай — 265 (117+148), второе место занял Сон Дин Нго из Вьетнама — 260 (117+143), замкнул тройку призеров с аналогичным итоговым результатом, но меньшим показателем в рывке южнокорейский атлет Ким Йонгхо — 260 (115+145).

Всего от Казахстана на ЧМ-2022 по тяжелой атлетике заявлено 13 спортсменов.


Фото: sports.kz

Теги:
Новости по теме
Обзор мундиаля. 08 Декабря
Главного тренера сборной Испании могут уволить с поста после фиаско на ЧМ-2022
«Астана» потерпела десятое поражение подряд в Единой лиге ВТБ
Читайте также
Главного тренера сборной Испании могут уволить с поста после фиаско на ЧМ-2022
Обзор мундиаля. 08 Декабря
ФИФА оштрафовала Хорватию, Сербию и Саудовскую Аравию
«Астана» потерпела десятое поражение подряд в Единой лиге ВТБ
Чемпионка Азии по боксу из Казахстана сразится с серебряной призеркой ЧМ-2022
Жанель Рустемова  вышла во второй круг теннисного турнира в Египте
ФИФА представила десятку самых мощных голов ЧМ-2022
Казахстан сотворил историю на ЧМ-2022 по паралимпийскому хоккею
Новости партнеров
Популярное
1 Избран новый председатель Верховного суда РК
2 Акимом Карагандинской области назначен Ермаганбет Булекпаев
3 Женис Касымбек назначен акимом Астаны
4 Расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК пройдет 12 декабря
5 Отмену рейсов поезда «Тальго» прокомментировали в Мининдустрии

Лента новостей