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Казахстанец остановился в шаге от финала Паралимпиады-2020 в плавании

1 Сентября 2021 09:03
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Казахстанец остановился в шаге от финала Паралимпиады-2020 в плавании

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский парапловец Сиязбек Далиев выступил в предварительном заплыве на 50 метров вольным стилем на Паралимпиаде-2020 в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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С результатом 35.49 Сиязбек расположился на четвертой строчке в своем старте, а в итоговом протоколе занял девятое место, расположившись в шаге от восьмерки финалистов.
Ранее Далиев занял пятое место на аналогичной дистанции баттерфляем.
Также сегодня другие казахстанские пловцы Нурали Советканов и Нурдаулет Жумагали смогли пробиться в финал состязаний на 100 метров брассом (SB13).




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