Казахстанец оформил нокаут на молодежном ЧМ-2021 по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Диас Молжигитов с досрочной победы начал выступление на молодежном чемпионате мира в Кельце (Польша), сообщает Sports.kz.

Соперником Молжигитова в 1/16 финала был боксер из Молдовы Святослав Воскресенский. Уже в первом раунде казахстанец отправил своего оппонента в тяжелый нокдаун, однако тот смог подняться и продолжить бой. Впрочем, во втором раунде рефери вновь отсчитал нокдаун Воскресенскому, и присудил Молжигитову победу техническим нокаутом.

Интересно, что перед выступлением Диаса Молжигитова нокаут в составе мужской сборной Казахстана оформил еще один боксер: Сабыржан Аккалыков (64 кг) «удосрочил» испанца Фабио Маццилли Бласко.