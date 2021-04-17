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    04:04, 17 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстанец оформил нокаут на молодежном ЧМ-2021 по боксу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Диас Молжигитов с досрочной победы начал выступление на молодежном чемпионате мира в Кельце (Польша), сообщает Sports.kz.

    Соперником Молжигитова в 1/16 финала был боксер из Молдовы Святослав Воскресенский. Уже в первом раунде казахстанец отправил своего оппонента в тяжелый нокдаун, однако тот смог подняться и продолжить бой. Впрочем, во втором раунде рефери вновь отсчитал нокдаун Воскресенскому, и присудил Молжигитову победу техническим нокаутом.

    Интересно, что перед выступлением Диаса Молжигитова нокаут в составе мужской сборной Казахстана оформил еще один боксер: Сабыржан Аккалыков (64 кг) «удосрочил» испанца Фабио Маццилли Бласко.


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