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    07:19, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Казахстанец оформил нокаут и завоевал чемпионский титул

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел турнир по смешанным единоборствам OCTAGON 16, хедлайнерами которого стали казахстанские бойцы — Ильяр Асханов (7-3) по прозвищу «Динамит» и Жандос Жанат (0-1). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Они сразились за пояс чемпиона OCTAGON в легком весе. Бой был запланирован на три раунда, но не продлился всю дистанцию: в третьем раунде Асханов «забил» своего оппонента и одержал победу техническим нокаутом.
    Таким образом, Ильяр Асханов выиграл восьмой бой в своей профессиональной карьере в ММА и стал новым чемпионом OCTAGON в легком весе, а для Жандоса Жаната это поражение стало вторым в двух его боях.



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