Казахстанец Нуртас Ажбенов стал чемпионом WBC

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Нуртас Ажбенов (10-0, 4 КО) выступил на вечере профессионального бокса в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на Sports.kz.

Соперником Ажбенова был россиянин Евгений Смирнов (13-1-3, 3 КО). Бой в легком весе был рассчитан на десять раундов, а на кону стоял вакантный титул чемпиона по версии WBC (ABC) Continental. Этот поединок закончился победой Ажбенова единогласным решением судей.

Таким образом, Нуртас Ажбенов одержал одиннадцатую победу в профессиональной карьере и стал чемпионом WBC (ABC) Continental в легком весе, а Евгений Смирнов потерпел второе поражение в профи. Добавим, что Ажбенов является клиентом промоутерской компании MTK Global — она также представляет интересы таких известных чемпионов мира, как Билли Джо Сондерс и Тайсон Фьюри.



