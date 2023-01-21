Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанец нокаутировал турка в Алматы

21 Января 2023, 21:48
Казахстанец нокаутировал турка в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец смешанных единоборств Жансерик Жаксыгулов провел бой против турецкого спортсмена Фатиха Шентурка (2-1) на турнире лиги Octagon, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz .

В самом конце поединка казахстанский файтер после серии мощных ударов руками также провел несколько попаданий коленом и отправил турецкого бойца в нокаут.

Эта победа стала четвертой в профессиональной карьере Жаксыгулова при двух поражениях.

Главным событием турнира станет бой казахстанца Азата Максума (15-0) с бразильцем Фабрисио Нуньесом (8-0).


Новости по теме
Кандидат в UFC из Казахстана непобежденного бразильского нокаутера
Боец из Казахстана победил азербайджанского файтера в Алматы
Завершился рабочий визит Главы государства в Костанайскую область
Теги:
Читайте также
Паралыжник Ербол Хамитов завоевал «бронзу» на чемпионате мира в Швеции
Кандидат в UFC из Казахстана непобежденного бразильского нокаутера
Боец из Казахстана победил азербайджанского файтера в Алматы
Взрыв газа в Караганде: жильцов пострадавшего дома эвакуируют
Несколько квартир пострадали от взрыва газа в Караганде
Завершился рабочий визит Главы государства в Костанайскую область
Казахстанский боец за 20 секунд нокаутировал россиянина в Алматы
Президент запустил мелкоузловое производство автомобилей Kia в Костанае
Новости партнеров
Популярное
1 Партия Respublica не сможет участвовать в выборах в маслихаты
2 Рынок «Аксай» сгорел в Таразе: возбуждено уголовное дело
3 Водителей автобусов не хватает в Караганде
4 Девочка-богатырь родилась в Мангистауской области
5 Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область

Лента новостей