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    18:26, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанец не сумел выйти в полуфинал теннисного турнира в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 21 эйс не помог теннисисту Бейбиту Жукаеву победить на турнире серии ITF World Tennis Tour M 25 в Нур-Султане. В четвертьфинале Жукаев уступил канадцу Филиппу Пеливо со счетом 7:6 (7:1), 5:7, 2:6, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Казахстанской федерации тенниса.

    Встреча продолжалась два часа и 14 минут. 21-летний казахстанец, который занимает 746-е место в рейтинге АТР, сделал 21 эйс, допустил две двойные ошибки и использовал единственную возможность взять подачу соперника. Канадец восемь раз подал навылет, дважды ошибся на подаче и реализовал четыре из 10-и брейк-пойнтов. Счет в личных встречах оппонентов стал 2:0 в пользу Филиппа Пеливо.

    Сегодня Бейбит в дуэте с еще одним казахстанцем Тимуром Хабибулиным сыграет в полуфинале парного разряда этого же турнира.


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