Казахстанец не сумел выйти в полуфинал теннисного турнира в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 21 эйс не помог теннисисту Бейбиту Жукаеву победить на турнире серии ITF World Tennis Tour M 25 в Нур-Султане. В четвертьфинале Жукаев уступил канадцу Филиппу Пеливо со счетом 7:6 (7:1), 5:7, 2:6, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Казахстанской федерации тенниса.

Встреча продолжалась два часа и 14 минут. 21-летний казахстанец, который занимает 746-е место в рейтинге АТР, сделал 21 эйс, допустил две двойные ошибки и использовал единственную возможность взять подачу соперника. Канадец восемь раз подал навылет, дважды ошибся на подаче и реализовал четыре из 10-и брейк-пойнтов. Счет в личных встречах оппонентов стал 2:0 в пользу Филиппа Пеливо.

Сегодня Бейбит в дуэте с еще одним казахстанцем Тимуром Хабибулиным сыграет в полуфинале парного разряда этого же турнира.