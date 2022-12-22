Казахстанец назван лучшим зарубежным теннисистом 2022 года

22 Декабря 2022, 22:18

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 14-летний Зангар получил награду «Зарубежный игрок года» от Европейской теннисной ассоциации (Tennis Europe Tour). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В уходящем году казахстанец завершил сезон в топ-10 и выиграл по два титула в одиночном и в парном разрядах, а также добрался до финала престижного турнира во Франции.

«Очень рад, что выиграл номинацию. На протяжении года я старался показывать хороший теннис, выкладывался на каждом турнире по максимуму. Это высокая оценка. Хочу поблагодарить своих тренеров и, конечно же, Федерацию тенниса Казахстана за большую поддержку и мотивацию. В следующем году мне предстоит играть на юниорских турнирах ITF, надеюсь и там сыграть достойно», - сказал Зангар Нурланулы.

В прошлом году в этой номинации победила еще одна казахстанка Зара Даркен.