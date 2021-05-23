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    12:45, 23 Май 2021 | GMT +6

    Казахстанец на последней секунде первого раунда нокаутировал американского тяжеловеса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Серик Мусадилов (8-0, 8 КО) по прозвищу «Панда» провел свой девятый бой на профи-ринге, сообщает Sports.kz.

    Он выступил на вечере бокса в Медли (США, штат Флорида), где встретился с местным боксером Кевином Брауном (2-14, 1 КО). Бой в первом тяжелом весе был рассчитан на шесть раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию: Мусадилов победил нокаутом на последней секунде первого раунда.

    Таким образом, Серик Мусадилов одержал девятую победу в профессиональной карьере, причем все девять были добыты им нокаутом, а Кевин Браун потерпел уже пятнадцатое поражение в профи. Добавим, что у Мусадилова уже запланирован следующий поединок — он вернется на ринг в июле, однако соперник казахстанца пока неизвестен.


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