Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанец Милад Карими стал лучшим гимнастом этапов Кубка мира - 2023

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
2 Мая 2023, 05:15
Казахстанец Милад Карими стал лучшим гимнастом этапов Кубка мира - 2023

КАИР. КАЗИНФОРМ - В столице Египта финишировал завершающий этап Кубка мира по спортивной гимнастике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации гимнастики.

«На этапе Кубка мира в Каире определились лучшие гимнасты года. По итоговым результатам Милад Карими — лучший гимнаст в вольных упражнениях этапов Кубка мира 2023», - сообщили в федерации.

Ранее казахстанец Милад Карими завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в столице Азербайджана Баку.

photo


Спорт   Гимнастика  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
С кем сразятся казахстанцы в восьмой день ЧМ по боксу в Ташкенте
С кем сразятся казахстанцы в восьмой день ЧМ по боксу в Ташкенте
Крупный пожар на окраине Петропавловска: погорельцам предоставят временное жилье
Крупный пожар на окраине Петропавловска: погорельцам предоставят временное жилье
Звания «Халық қаһарманы» удостоен Иван Гапич
Звания «Халық қаһарманы» удостоен Иван Гапич
Президент РК совершит рабочий визит в Россию
Президент РК совершит рабочий визит в Россию