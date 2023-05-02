Казахстанец Милад Карими стал лучшим гимнастом этапов Кубка мира - 2023

КАИР. КАЗИНФОРМ - В столице Египта финишировал завершающий этап Кубка мира по спортивной гимнастике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации гимнастики.

«На этапе Кубка мира в Каире определились лучшие гимнасты года. По итоговым результатам Милад Карими — лучший гимнаст в вольных упражнениях этапов Кубка мира 2023», - сообщили в федерации.

Ранее казахстанец Милад Карими завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в столице Азербайджана Баку.