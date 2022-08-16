16 Августа 2022 13:49

Казахстанец Мерей Базарбаев вышел в финал чемпионата мира U20 по вольной борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Софии проходит чемпионат мира U20 по вольной борьбе. Казахстанец Мерей Базарбаев пробился в финал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он поборется за золотую медаль в весовой категории до 57 килограммов. В полуфинале казахстанский борец оказался сильнее украинца Георгия Казанжи.

В решающей схватке Базарбаев встретится с американцем Йоре Расселом Волком.

Фото: olympic.kz