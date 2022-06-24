24 Июня 2022 09:19

Казахстанец Ломакин вышел в полуфинал теннисного турнира в Милане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Григорий Ломакин сыграл во втором круге на грунтовом турнире серии «Челленджер» в парном разряде в итальянском Милане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Вместе с украинским теннисистом Владиславом Манафовым Ломакин обыграл российско-австрийский дуэт Алексей Ватутин — Тристан-Самюэль Вейссборн. Матч, который продлился один час и 46 минут, завершился в двух сетах со счетом 7:6, 7:6.

По ходу игры казахстанец и украинец исполнили четыре подачи навылет и не совершили ни одной двойной ошибки. Также Ломакин и Манафов выиграли шесть очков и три гейма подряд.

Встреча проходила на стадии четвертьфинала итальянского турнира.