Казахстанец Куат Хамитов победой завершил бой над нокаутером из России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боец Куат Хамитов (23-7-2) стал хедлайнером турнира по смешанным единоборствам Mergen Fighting Championship 3 в Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Хамитов сразился с россиянином Василием Бабинцевым (6-6), который все свои победы добыл нокаутом. Бой в промежуточном весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Хамитова удушающим приемом в первом раунде.

Таким образом, Куат Хамитов одержал 24-ю победу в профессиональной карьере, а Василий Бабинцев потерпел седьмое поражение. Изначально планировалось, что Хамитов проведет бой на турнире MFC 3 с украинцем Закой Фатуллазаде (19-12), однако перед поездкой в Казахстан у него возникли визовые проблемы.