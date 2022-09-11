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    01:43, 11 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанец Куат Хамитов победой завершил бой над нокаутером из России

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боец Куат Хамитов (23-7-2) стал хедлайнером турнира по смешанным единоборствам Mergen Fighting Championship 3 в Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Хамитов сразился с россиянином Василием Бабинцевым (6-6), который все свои победы добыл нокаутом. Бой в промежуточном весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Хамитова удушающим приемом в первом раунде.

    Таким образом, Куат Хамитов одержал 24-ю победу в профессиональной карьере, а Василий Бабинцев потерпел седьмое поражение. Изначально планировалось, что Хамитов проведет бой на турнире MFC 3 с украинцем Закой Фатуллазаде (19-12), однако перед поездкой в Казахстан у него возникли визовые проблемы.


    Теги:
    Спорт Боевые искусства Атырау
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