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Казахстанец Кирилл Казанцев победил в общем зачете Кубка Азии по маунтинбайку
17 Декабря 2019 19:37
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Этапом в Малайзии завершился длительный Кубок Азии по маунтинбайку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
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Победу в общем зачете одержал казахстанец Кирилл Казанцев. Он долгое время удерживал за собой майку лидера, сохранив в итоге за собой первое место.
В Малайзии Кирилл стал 13-м. Его коллега по команда Шакир Адилов показал на этапе третий результат.
Ключевые слова: Спорт,
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