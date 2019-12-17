Казахстанец Кирилл Казанцев победил в общем зачете Кубка Азии по маунтинбайку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Этапом в Малайзии завершился длительный Кубок Азии по маунтинбайку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Победу в общем зачете одержал казахстанец Кирилл Казанцев. Он долгое время удерживал за собой майку лидера, сохранив в итоге за собой первое место.

В Малайзии Кирилл стал 13-м. Его коллега по команда Шакир Адилов показал на этапе третий результат.