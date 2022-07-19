Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Казахстанец Кирилл Герасименко победил в 1/16 турнира по настольному теннису
19 Июля 2022 21:27

Казахстанец Кирилл Герасименко победил в 1/16 турнира по настольному теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский игрок в настольный теннис Кирилл Герасименко сыграл матч 1/16 финала турнира WTT Star Contender, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

О победе стало известно из публикации пресс-службы

Международной Федерации настольного тенниса в Instagram.

Во встрече 1/16 финала казахстанец встретился с индийским теннисистом Сатхияном Гнанасекараном. Герасименко одержал победу и вышел в стадию 1/8 финала турнира.

За свою игру казахстанский теннисист получил прозвище Flash от пресс-службы Международной Федерации настольного тенниса. Также Федерация опубликовала видео лучших моментов игры и оставила следующее описание: «Пересмотрите лучшие моменты эпического столкновения между Герасименко и Гнанасекараном».


Фото: sports.kz



Новости по теме
Пять казахстанских теннисистов вышли во второй круг Кубка Президента
Лучший теннисист Казахстана снялся с матча против восьмой ракетки мира
Президентское многоборье среди правоохранительных органов прошло в Костанае
Читайте также
Лучший теннисист Казахстана снялся с матча против восьмой ракетки мира
Пять казахстанских теннисистов вышли во второй круг Кубка Президента
Фируза Шарипова объявила новую дату дебютного боя в ММА
На турнире по хоккею с мячом в РФ ждут звездный состав из Казахстана
XIX Азиатские игры Ханчжоу-2022 пройдут в сентябре 2023 года
Президентское многоборье среди правоохранительных органов прошло в Костанае
Казахстанская легкоатлетка выступила в марафоне на чемпионате мира в США
Алматы примет молодежный чемпионат Центральной Азии по спортивному скалолазанию
Популярное
1 Разметка на асфальте рассмешила пользователей соцсетей в Атырау
2 Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в шести городах РК
3 Какие мероприятия пройдут на этой неделе в Нур-Султане
4 Принято официальное решение по титульному бою непобежденного чемпиона WBC из Казахстана
5 Подозреваемый в перевозке 17 кг марихуаны задержан в Атырауской области

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Реализация Транскаспийского маршрута даст импульс проходящим через него регионам
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив