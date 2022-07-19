19 Июля 2022 21:27

Казахстанец Кирилл Герасименко победил в 1/16 турнира по настольному теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский игрок в настольный теннис Кирилл Герасименко сыграл матч 1/16 финала турнира WTT Star Contender, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

О победе стало известно из публикации пресс-службы

Международной Федерации настольного тенниса в Instagram.

Во встрече 1/16 финала казахстанец встретился с индийским теннисистом Сатхияном Гнанасекараном. Герасименко одержал победу и вышел в стадию 1/8 финала турнира.

За свою игру казахстанский теннисист получил прозвище Flash от пресс-службы Международной Федерации настольного тенниса. Также Федерация опубликовала видео лучших моментов игры и оставила следующее описание: «Пересмотрите лучшие моменты эпического столкновения между Герасименко и Гнанасекараном».

Фото: sports.kz



