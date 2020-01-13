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Казахстанец Кайсар Алпысбай взял «золото» Премьер-лиги серии А по каратэ
13 Января 2020 10:42
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САНТЬЯГО. КАЗИНФОРМ - В городе Сантьяго (Чили) завершился престижный турнир по каратэ Премьер-лига серии А. В активе команды Казахстана - 1 золотая и 4 бронзовых медали, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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«Золото» первого в наступившем году международного турнира завоевал Кайсар Алпысбай в весовой категории до 60 кг. В финале соревнований ему противостоял соперник из Бразилии Дуглас Броус.
Бронзовую медаль в этом же весе завоевали казахстанец Дархан Асадилов и Дани Кабелло из США. Еркинбек Байтуреев завоевал пятое место. В весовой категории до 67 кг 2 бронзовые медали завоевали Асылбек Муратов и Дидар Амирали. Ермек Айназаров занял пятое место. В весовой категории до 84 кг Игорь Чихмарев завоевал еще одну «бронзу».
Ключевые слова: Спорт,
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