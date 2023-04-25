Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Наука и инновации

Казахстанец изобрел стимулирующие регенерацию зубной эмали импланты

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Апреля 2023, 17:45
Казахстанец изобрел стимулирующие регенерацию зубной эмали импланты Фото: instagram.com/bolashaq.cip

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Выпускник программы «Болашак», PhD, биолог-генетик Бауыржан Айтуов разработал технологию для восстановления зубной эмали InnoDent. Открытие болашаковца помогает лечить кариес на ранней стадии, когда он выглядит как пятно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Центр международных программ».

Бауыржану и его команде удалось искусственно воспроизвести белок амелогенин из аминокислот, чтобы восстановить разрушенную эмаль. По словам болашаковца, если нанести его на зубы на начальной стадии разных видов кариеса, то можно восстановить разрушенную эмаль за месяц. Препарат позволяет восстановить целостную структуру эмали без сверления и препарирования.

Технология Бауыржана запатентована и экспортируется за рубеж. Его разработку также используют казахстанские клиники в городах Алматы и Астана.

По программе «Болашак» Бауыржан Айтуов получил степень бакалавра в Йоркском университете в области генетики. По возвращении в Казахстан он продолжил свое обучение в ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, где получил степень магистра, а после и доктора. В 2011 - 2014 гг. работал в Назарбаев Университете.


Наука  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО