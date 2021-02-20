Казахстанец Ислам Бозбаев вышел во второй круг турнира по дзюдо в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - В Тель-Авиве стартовал заключительный соревновательный день международного турнира по дзюдо «Grand Slam», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Сегодня, 20 февраля, на татами выступят: мужчины в весовой категории до 90, 100 и более 100 кг и женщины в весовой категории до 78 кг и более 78 кг.

Ислам Бозбаев, представляющий Казахстан в весовой категории до 90 кг одержал победу в первом поединке. Следующим его соперником станет Мансур Лорсанов из России.

Айбек Серикбаев, выступавший на татами в весовой категории до 100 кг, уступил в первом раунде.

В весовой категории свыше 100 кг Ерасыл Кажыбаев уступил Тимуру Рахимову из Таджикистана, а Адиль Оразбаев - Джемалу Эрдогану из Турции.