22 Июня 2022 00:43

Казахстанец Григорий Ломакин преподнес сенсацию дня на турнире в Милане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанец Григорий Ломакин в дуэте с украинцем Владиславом Манафовым в парном разряде турнира серии Челленджер в Италии выбили из борьбы фаворитов турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Ломакин и Манафов на старте встретились с первой парой соревнований, Натаниэль Лэммонс/Джексон Уитроу из США. Казахстанско-украинский тандем в первом сете довели дело до тай-брейка, где в плотной борьбе уступили – 6:7 (12:14).

Во второй партии американцы за счет одного успешно реализованного брейка выиграли сет – 6:4.

На супер тай-брейке Ломакин и Манафов проигрывали со счетом 2:7. Однако Григорию и Владиславу невероятным образом удается совершить камбэк и вырвать победу – 10:8.

Американский дуэт в начале 2021 года в Нур-Султане на турнире ATP Forte Challenger 125 стали чемпионами парного разряда.