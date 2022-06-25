25 Июня 2022 00:45

Казахстанец Григорий Ломакин остановился в шаге от финала турнира в Милане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Григорий Ломакин провел матч третьего круга на грунтовом турнире серии «Челленджер» в парном разряде в Милане (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В паре с украинским теннисистом Владиславом Манафовым казахстанец потерпел поражение от итальянско-бразильского дуэта Лусиано Дардери — Фернандо Ромболи. Матч продлился один час и 23 минуты и завершился в двух сетах со счетом 2:6, 6:7.

По ходу игры Ломакин и Манафов исполнили три подачи навылет и не совершили ни одной двойной ошибки. Также, Ломакин и Манафов выиграли пять очков и два гейма подряд.

Встреча проходила на стадии полуфинала итальянского турнира.

Как ранее сообщалось, казахстанец Григорий Ломакин вышел в полуфинал теннисного турнира в Милане.



