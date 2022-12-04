Казахстанец Галымжан Кырыкбай завоевал «бронзу» на турнире по дзюдо в Токио
4 Декабря 2022, 19:38
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель команды Казахстана по дзюдо Галымжан Кырыкбай стал бронзовым призером турнира по дзюдо серии Grand Slam в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Он стал третьим в весовой категории свыше 100 килограммов.
Галымжан должен был провести схватку за «бронзу» с чехом Лукашом Крпалеком. Однако соперник не явился на татами – победа была присуждена казахстанцу. Не исключено, что Крпалек получил травму, так как с полуфинала он тоже снялся.
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