Казахстанец Галымжан Кырыкбай завоевал «бронзу» на турнире по дзюдо в Токио

4 Декабря 2022, 19:38

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель команды Казахстана по дзюдо Галымжан Кырыкбай стал бронзовым призером турнира по дзюдо серии Grand Slam в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он стал третьим в весовой категории свыше 100 килограммов.

Галымжан должен был провести схватку за «бронзу» с чехом Лукашом Крпалеком. Однако соперник не явился на татами – победа была присуждена казахстанцу. Не исключено, что Крпалек получил травму, так как с полуфинала он тоже снялся.