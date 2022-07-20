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Казахстанец финишировал в топ-5 на 17-м этапе «Тур де Франс»
20 Июля 2022 21:38

Казахстанец финишировал в топ-5 на 17-м этапе «Тур де Франс»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Завершился 17-й этап веломногодневки «Тур де Франс», протяженностью 129.7 километров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первый и третий результаты – у гонщиков команды «UAE Team Emirates» словенца Тадея Погачара и американца Брэндона Макналти. Вторым стал датчанин Йонас Вингегор из «Jumbo-Visma».

Алексей Луценко завершил этап пятым.

«Тур де Франс». 17-й этап: Сен-Годенс – Пейрагюд. 129.7 километров.

1. Тадей Погачар (Словения, «UAE Team Emirates») – 3:25:51;

2. Йонас Вингегор (Дания, «Jumbo-Visma»)№

3. Брэндон Макналти (США, «UAE Team Emirates») – +0:32;

5. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») – +2:34.



Фото: sports.kz



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