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    10:44, 26 Март 2023 | GMT +6

    Казахстанец Евгений Павлов нокаутировал мексиканца

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    МЕХИКАЛИ. КАЗИНФОРМ - Сегодня утром по времени Астаны казахстанский боксер Евгений Павлов (8-0, 6 КО) провел свой очередной бой на профессиональном ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Павлов выступил в рамках вечера бокса в Мехикали (Мексика), а его соперником выступил местный боец Хуан Карлос Мирелес (8-3-2, 6 КО). Поединок во второй легчайшей весовой категории был запланирован на восемь раундов и завершился в итоге в пользу Евгения после технического нокаута во второй трехминутке. Таким образом, Павлов одержал девятую победу в карьере, а Мирелес потерпел четвертое поражение в профи.

    Евгений Павлов является обладателем титула WBA International, а также тренируется в одном зале с «абсолютом» второго среднего веса Саулем «Канело» Альваресом (58-2-2, 39 КО).



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