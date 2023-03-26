Казахстанец Евгений Павлов нокаутировал мексиканца

МЕХИКАЛИ. КАЗИНФОРМ - Сегодня утром по времени Астаны казахстанский боксер Евгений Павлов (8-0, 6 КО) провел свой очередной бой на профессиональном ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Павлов выступил в рамках вечера бокса в Мехикали (Мексика), а его соперником выступил местный боец Хуан Карлос Мирелес (8-3-2, 6 КО). Поединок во второй легчайшей весовой категории был запланирован на восемь раундов и завершился в итоге в пользу Евгения после технического нокаута во второй трехминутке. Таким образом, Павлов одержал девятую победу в карьере, а Мирелес потерпел четвертое поражение в профи.

Евгений Павлов является обладателем титула WBA International, а также тренируется в одном зале с «абсолютом» второго среднего веса Саулем «Канело» Альваресом (58-2-2, 39 КО).





