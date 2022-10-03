17:17, 03 Октябрь 2022 | GMT +6
Казахстанец Евгений Федоров стал вторым на велогонке в Италии
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по велоспорту на шоссе Евгений Федоров финишировал вторым на гонке Piccolo Lombardia, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.
Однодневная велогонка состоялась в Италии.
Первым на финише бельгиец Алек Сегарт. Замкнул тройку лучших Джордан Лабросс из Франции.
Ранее Евгений Федоров завоевал золотую медаль чемпионата мира по велоспорту на шоссе в в Вуллонгонге (Австралия).
Фото:olympic.kz