Казахстанец Евгений Федоров стал вторым на велогонке в Италии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по велоспорту на шоссе Евгений Федоров финишировал вторым на гонке Piccolo Lombardia, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Однодневная велогонка состоялась в Италии.

Первым на финише бельгиец Алек Сегарт. Замкнул тройку лучших Джордан Лабросс из Франции.

Ранее Евгений Федоров завоевал золотую медаль чемпионата мира по велоспорту на шоссе в в Вуллонгонге (Австралия).









Фото:olympic.kz











