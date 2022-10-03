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    17:17, 03 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанец Евгений Федоров стал вторым на велогонке в Италии

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по велоспорту на шоссе Евгений Федоров финишировал вторым на гонке Piccolo Lombardia, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

    Однодневная велогонка состоялась в Италии.

    Первым на финише бельгиец Алек Сегарт. Замкнул тройку лучших Джордан Лабросс из Франции.

    Ранее Евгений Федоров завоевал золотую медаль чемпионата мира по велоспорту на шоссе в в Вуллонгонге (Австралия).




    Фото:olympic.kz





    Теги:
    Спорт Велоспорт для mail.ru
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