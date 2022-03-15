Казахстанец дважды отправил в нокдаун узбекистанца и выиграл «золото» чемпионата Азии по боксу

АММАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Темирлан Мукатаев, который является чемпионом Азии 2021 года, завоевал золотую медаль молодежного чемпионата Азии в Иордании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 86 килограммов казахстанец боксировал против представителя Узбекистана Жамолиддина Козокова и уже в первом раунде дважды отправил своего соперника в нокдаун после чего угол узбекистанца отказался от продолжения боя.

В финале весовой категории до 80 килограммов казахстанский спортсмен Султанбек Айбарулы единогласным решением судей уступил узбекистанцу Абдулазизу Абдурахмонову.

Ранее казахстанец Егор Егоров выиграл золотую медаль в весовой категории до 71 килограмма.



