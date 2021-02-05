РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:28, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Казахстанец Дмитрий Рейхерд стал шестым на этапе Кубка мира по фристайлу-могулу

    None
    None
    ДИР ВЭЛЛИ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Дмитрий Рейхерд показал шестой результат на этапе Кубка мира по фристайлу-могулу в Дир Вэлли (США). О МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    В главном финале он набрал 74.19 балла, которых хватило только на шестое место. Золотую медаль завоевал Микаэль Кингсбери из Канады - 88.10. Бенжамин Каве из Франции стал вторым - 86.25. С «бронзой» завершил выступление Мэтт Грэм (Австралия) - 84.44.

    Также квалификацию прошел и Павел Колмаков. Однако ему не удалось пробиться в главный финал - он стал девятым.




    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:00
    О состоянии пострадавших на полигоне офицеров рассказали в Нацгвардии
    Сегодня, 13:59
    Назначен заместитель акима Мангистауской области
    Сегодня, 13:55
    Как увеличить число женщин на руководящих должностях в Казахстане – мнение эксперта
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!