Казахстанец Дмитрий Рейхерд стал шестым на этапе Кубка мира по фристайлу-могулу

ДИР ВЭЛЛИ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Дмитрий Рейхерд показал шестой результат на этапе Кубка мира по фристайлу-могулу в Дир Вэлли (США). О МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В главном финале он набрал 74.19 балла, которых хватило только на шестое место. Золотую медаль завоевал Микаэль Кингсбери из Канады - 88.10. Бенжамин Каве из Франции стал вторым - 86.25. С «бронзой» завершил выступление Мэтт Грэм (Австралия) - 84.44.

Также квалификацию прошел и Павел Колмаков. Однако ему не удалось пробиться в главный финал - он стал девятым.





