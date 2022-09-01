02:22, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6
Казахстанец Дмитрий Попко вышел во второй круг турнира в Мальорке
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Дмитрий Попко (232-я ракетка мира) дебютировал в одиночном разряде турнира в испанской Мальорке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В матче первого круга турнира казахстанец встретился с японским теннисистом Каити Утида (232-я ракетка мира) и одержал победу в трех сетах с общим счетом 5:7, 6:4, 6:2 во встрече, которая продлилась два часа и три минуты.
По ходу матча казахстанский теннисист совершил две двойные ошибки и исполнил 14 подач навылет. Кроме того, казахстанец выиграл семь очков и пять геймов подряд.
Встреча проходила на стадии 1/16 финала хардового турнира.
Фото: sports.kz