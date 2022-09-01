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    02:22, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанец Дмитрий Попко вышел во второй круг турнира в Мальорке

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Дмитрий Попко (232-я ракетка мира) дебютировал в одиночном разряде турнира в испанской Мальорке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В матче первого круга турнира казахстанец встретился с японским теннисистом Каити Утида (232-я ракетка мира) и одержал победу в трех сетах с общим счетом 5:7, 6:4, 6:2 во встрече, которая продлилась два часа и три минуты.

    По ходу матча казахстанский теннисист совершил две двойные ошибки и исполнил 14 подач навылет. Кроме того, казахстанец выиграл семь очков и пять геймов подряд.

    Встреча проходила на стадии 1/16 финала хардового турнира.


    Фото: sports.kz

    Теги:
    Спорт Теннис
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