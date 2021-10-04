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    12:35, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанец Дмитрий Попко выиграл первый «Челленджер» в карьере

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец стал победителем «Челленджера» в Лиссабоне. В финале он обыграл итальянца Андреа Пеллегрино со счетом 6:2, 6:4, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    За 1 час и 50 минут матча Дмитрий выполнил один эйс, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти, а итальянец допустил одну двойную и сделал один брейк. Это была первая официальная встреча спортсменов. По итогам турнира в Португалии казахстанец впервые в карьере поднимется на 164 место в рейтинге АТР.

    За победу в Лиссабоне Попко получит 80 рейтинговых очков и €6,190 призовых.


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