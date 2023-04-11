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Казахстанец Дмитрий Попко сотворил сенсацию на турнире в США

Редактор:  
Гульмира Байзакова
11 Апреля 2023, 23:37
Казахстанец Дмитрий Попко сотворил сенсацию на турнире в США Фото: Sports.kz

САРАСОТА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Дмитрий Попко (437-я ракетка мира) сыграл финальный матч квалификации на грунтовом турнире одиночного разряда в американском городе Сарасота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец провел встречу с местным теннисистом Закари Свайда (226-я ракетка мира) и одержал победу в двух сетах с разгромным счетом 6:0, 6:3.

Попко по ходу встречи исполнил три подачи навылет и не совершил ни одной двойной ошибки. Также Дмитрий выиграл десять очков и шесть геймов подряд.

Американский спортсмен был вторым сеяным квалификации, тогда как казахстанский теннисист лишь девятым.

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