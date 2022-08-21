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Казахстанец Дияр Нургожай завоевал пояс Eagle FC

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
21 Августа 2022, 23:11
Казахстанец Дияр Нургожай завоевал пояс Eagle FC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боец смешанного стиля Дияр Нургожай встретился с россиянином Константином Андрейцевым в бою за пояс Eagle FC, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бой сразу же стартовал с активного обмена ударами между бойцами. В обмене более точным и агрессивным выглядел казахстанец. Затем россиянин сумел перевести оппонента в партер, правда без особых дивидендов. Концовку раунда забрал Дияр, зажав соперника у сетки и так и не выпустив его до конца.

Во втором раунде во время размеренного обмена ударами Нургожай неожиданно взорвался серией ударов, перевел соперника на настил октагона и казалось, россиянин поплыл. Тем не менее, первую волну атаки ему далось пережить, однако на лбу Андрейцева появилось кровоточащее рассечение. В итоге кровью оказались залитыми оба бойца и настил.

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В третьем раунде продолжилась возня в партере, россиянину вроде удалось захватить ногу соперника, но казахстанец сумел оказаться сверху и продолжил методично добивать Андрейцева. Фактически весь раунд и прошел в таком ключе – Нургожай не выпускал соперника до конца раунда, но финишировать не сумел.

В четвертом раунде казахстанские болельщики замерли – россиянину удалось взять в плотный захват шею соперника. Но удержать его Андрейцев не сумел. За что едва не поплатился – Дияр сел в маунт и принялся забивать соперника локтями, в результате чего у россиянина вновь открылось рассечение. Он был вынужден повернуться спиной к нашему бойцу, и едва не попался на удушающий сам. Тем не менее в самом конце россиянин выбрался и даже оказался сверху. На том раунд и завершился.

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Последний, пятый раунд активнее начал россиянин. У него прошли несколько попаданий, но затем Дияр вновь зажал оппонента у сетки. Нургожай вновь оказался сверху и избиение продолжилось. Надо отдать должное силе духа российского бойца, который до последнего не желал сдаваться. Казахстанец же довел дело до победы и завоевал пояс Eagle FC. Пояс на Дияра надел сам глава промоушна Хабиб Нурмагомедов.

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Астана   Спорт   Боевые искусства   Хабиб Нурмагомедов  
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