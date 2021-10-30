Казахстанец Денис Никиша завоевал «бронзу» этапа Кубка мира по шорт-треку в Японии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нагоя (Япония) в эти дни проходит второй этап Кубка мира по шорт-треку в этом сезоне. Казахстанец Денис Никиша принес в актив страны бронзовую медаль турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Успеха Денис Никиша добился на дистанции 500 метров. В утренней сессии он смог пробиться в финал А, что и дало ему возможность бороться за медали турнира. По итогам выступления он показал результат 58.267 секунды.

Чемпионом дистанции стал кореец Дэхен Хван. На вторую ступень пьедестала поднялся Зивэй Рен из Китая.

Напомним, что это вторая медаль ЭКМ в активе казахстанца в этом сезоне. Ранее он завоевал бронзовую награду Кубка мира в Пекине.