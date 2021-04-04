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    16:00, 04 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстанец Денис Евсеев уступил в финале теннисного турнира в Португалии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Денис Евсеев в паре с итальянцем Риккардо Бонадио был близок к успеху на турнире в португальском Оэйраше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Федерации тенниса Казахстана.

    В финале дуэт Евсеев/Бонадио встречались с немцами Оскаром Отте и Матсом Мораингом. Поединок завершился со счетом 1:6, 4:6.

    В матче, длившемся всего 48 минут, Денис и Риккардо один раз подали на вылет и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми. Соперники три раза подали на вылет и реализовали два брейк-пойнта из трех.


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