16:00, 04 Апрель 2021 | GMT +6
Казахстанец Денис Евсеев уступил в финале теннисного турнира в Португалии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Денис Евсеев в паре с итальянцем Риккардо Бонадио был близок к успеху на турнире в португальском Оэйраше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Федерации тенниса Казахстана.
В финале дуэт Евсеев/Бонадио встречались с немцами Оскаром Отте и Матсом Мораингом. Поединок завершился со счетом 1:6, 4:6.
В матче, длившемся всего 48 минут, Денис и Риккардо один раз подали на вылет и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми. Соперники три раза подали на вылет и реализовали два брейк-пойнта из трех.