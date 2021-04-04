Казахстанец Денис Евсеев уступил в финале теннисного турнира в Португалии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Денис Евсеев в паре с итальянцем Риккардо Бонадио был близок к успеху на турнире в португальском Оэйраше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Федерации тенниса Казахстана.

В финале дуэт Евсеев/Бонадио встречались с немцами Оскаром Отте и Матсом Мораингом. Поединок завершился со счетом 1:6, 4:6.

В матче, длившемся всего 48 минут, Денис и Риккардо один раз подали на вылет и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми. Соперники три раза подали на вылет и реализовали два брейк-пойнта из трех.