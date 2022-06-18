13:06
18 Июня 2022 12:22
Казахстанец Денис Евсеев прошел в полуфинал турнира в США
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Денис Евсеев в четвертьфинале турнира в американском Уичито в казахстанском дерби обыграл Бейбита Жукаева в трех сетах – 6:7 (1:7), 6:3, 6:2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.
В полуфинале Евсеев, который является первой ракеткой турнира и 348-м номером мирового рейтинга, встретится с французом Клеманом Чедаком, 522-й ракеткой планеты.
Евсеев и Жукаев выступали и в парном разряде этого турнира. В полуфинале они уступили интернациональному дуэту Дэвид Фокс (Великобритания) / Сюити Секигути (Япония) в трех сетах – 4:6, 7:6, 8:10.
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