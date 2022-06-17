17 Июня 2022 13:47

Казахстанец Давид Дегтярев завоевал «золото» на чемпионате Азии и Океании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Южной Корее казахстанец Давид Дегтярев завевал золотую медаль на открытом чемпионате Азии и Океании по парапауэрлифтингу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГКП «Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями».

В весовой категории до 54 кг казахстанец покорил вес 180 кг. На втором месте оказался спортсмен из Китая (176 кг), на третьем из Вьетнама (172 кг).

Давид Дегтярев – победитель XVI летних Паралимпийских игр, чемпион мира, призер международных соревнований и рекордсмен Азии.

Кроме того, в выступлениях среди женщин Гульбану Абдыхалыкова покорила вес 78 кг, Фариза Толжан – вес 85 кг и заняли почетное третье место в своих весовых категориях. А среди юниоров золотые медали завоевали Максим Тен (126 кг) и Валерия Смирнова (52 кг).

Более 180 спортсменов из 22 стран принимают участие в соревнованиях, которые проходят в городе Пхентхек с 15 по 20 июня. Честь страны защищают 18 спортсменов.