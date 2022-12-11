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Казахстанец Давид Чарлин выступил на Junior Eurovision-2022 в Ереване

11 Декабря 2022, 21:26
Казахстанец Давид Чарлин выступил на Junior Eurovision-2022 в Ереване

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице Армении – городе Ереване - проходит Гранд-финал международного конкурса Junior Eurovision 2022 (Детское Евровидение). В этом году Казахстан на конкурсе представляет финалист IV международного конкурса Baqytty Bala-2022 Давид Чарлин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трансляция гранд-финала доступна на телеканале «Хабар».

Юный певец Давид Чарлин выступил под номером 3. Он исполнил песню «Жер-ана».

Уже успели выступить юные исполнители из Нидерланды, Польши.

Кроме Казахстана всего на Детском Евровидении выступают финалисты из 15 европейских стран.

Сегодня завершилось онлайн голосование на «Детском Евровидении-2022».

Голоса зрителей решают половину результатов конкурса, а вторую половину определяет профессиональное жюри. Результаты онлайн-голосования и голосования жюри имеют одинаковый вес.


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