Казахстанец Давид Чарлин выступил на Junior Eurovision-2022 в Ереване

11 Декабря 2022, 21:26

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице Армении – городе Ереване - проходит Гранд-финал международного конкурса Junior Eurovision 2022 (Детское Евровидение). В этом году Казахстан на конкурсе представляет финалист IV международного конкурса Baqytty Bala-2022 Давид Чарлин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трансляция гранд-финала доступна на телеканале «Хабар».

Юный певец Давид Чарлин выступил под номером 3. Он исполнил песню «Жер-ана».

Уже успели выступить юные исполнители из Нидерланды, Польши.

Кроме Казахстана всего на Детском Евровидении выступают финалисты из 15 европейских стран.

Сегодня завершилось онлайн голосование на «Детском Евровидении-2022».

Голоса зрителей решают половину результатов конкурса, а вторую половину определяет профессиональное жюри. Результаты онлайн-голосования и голосования жюри имеют одинаковый вес.