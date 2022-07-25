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Казахстанец Дамир Жалгасбай сыграл в финале теннисного турнира среди юниоров в ФРГ
25 Июля 2022 12:06

Казахстанец Дамир Жалгасбай сыграл в финале теннисного турнира среди юниоров в ФРГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В немецком городе Вайблинген завершился турнир второй категории серии Tennis Europe среди игроков до 14 лет. Казахстанец Дамир Жалгасбай в финале соревнования в упорной борьбе уступил первой ракетке турнира, россиянину Савве Рыбкину со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 1:6, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Также в Германии в городе Дюрен сегодня 25 июля стартует турнир категории «Супер» серии Tennis Europe среди юниоров до 14 лет. Честь Казахстана будут защищать: четвертая ракетка мира среди игроков до 14 лет Зангар Нурланулы, а также Сатима Тореген и Ариана Гогулина.



Фото: ktf.kz




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