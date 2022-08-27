Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт
Казахстанец Дамир Толенов досрочно выиграл бой за титул в Алматы
27 Августа 2022 23:31

Казахстанец Дамир Толенов досрочно выиграл бой за титул в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На турнире по смешанным единоборствам Octagon 34 в Алматы состоялся главный бой вечера, в котором сразились казахстанцы Дамир Толенов (7-0) по прозвищу «Казахский Сехудо» и Дархан Скаков (7-4). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В этом поединке Толенов поставил на кон свой пояс чемпиона лиги Octagon в наилегчайшем весе. Бой был рассчитан на пять раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию: Толенов одержал победу удушающим приемом во втором раунде.

Таким образом, Дамир Толенов выиграл восьмой бой в профессиональной карьере, остался непобежденным и защитил титул чемпиона лиги Octagon, а Дархан Скаков потерпел пятое поражение в профи ММА.

Читайте также
Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO
Глава государства поздравил сборную Казахстана по футболу с победой над Беларусью
Сборная Казахстана победила футболистов Беларуси и вышла в группу B Лиги наций
Теннисист Александр Бублик вышел в третий круг турнира во Франции
Все билеты на матч «Казахстан – Беларусь» проданы
Сборная Казахстана назвала стартовый состав на матч с Беларусью в Лиге наций
Казахстанец вышел в полуфинал турнира в Португалии
Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
5 Где смотреть трансляцию матча Казахстан — Беларусь в Лиге наций

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Санат Кушкумбаев
Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана
Архив