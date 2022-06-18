18 Июня 2022 09:19

Казахстанец Дамир Исмагулов провел дуэль взглядов перед пятым боем в UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахский боец Дамир Исмагулов (23-1) прошел дуэль взглядов с грузинским бойцом Гурамом Кутателадзе (12-2) перед своим пятым поединком в UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Оба спортсмена показали себя достойно и даже по окончании дуэли взглядов пожали друг другу руки.

Утром в воскресенье, 19 июня, в Остине (США, штат Техас) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 37, в одном из боев которого казахский боец Дамир Исмагулов (23-1) сразится с грузинским бойцом Гурамом Кутателадзе (12-2).

Бой Исмагулов – Кутателадзе пройдет в главном карде и начнется в 05:20 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет доступна для просмотра на официальном сайте UFC.

Для Дамира Исмагулова это будет пятый поединок в UFC: на данный момент казах провел в крупнейшем ММА-промоушне четыре боя и все выиграл единогласным решением судей. Что касается его соперника, то для Гурама Кутателадзе этот бой станет вторым в UFC: он дебютировал с победы в октябре 2020 года, однако с тех пор в октагон не выходил.