Казахстанец Бейбит Жукаев вышел в четвертьфинал «Челленджера» в Таиланде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Таиланде на турнире серии «Челленджер» казахстанец Бейбит Жукаев (395 АТР) во втором круге одолел японца Се Симабукуро (384 АТР), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Трехсетовый матч завершился победой Жукаева 2:6, 6:3, 6:4. Матч длился 1 час и 49 минут. На счету Бейбита 18 эйсов и два реализованных брейка из восьми.

В четвертьфинале казахстанцу предстоит сразиться с Валентином Вашеро из Монако.





Фото: ktf.kz











