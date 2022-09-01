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    15:51, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанец Бейбит Жукаев вышел в четвертьфинал «Челленджера» в Таиланде

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Таиланде на турнире серии «Челленджер» казахстанец Бейбит Жукаев (395 АТР) во втором круге одолел японца Се Симабукуро (384 АТР), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Трехсетовый матч завершился победой Жукаева 2:6, 6:3, 6:4. Матч длился 1 час и 49 минут. На счету Бейбита 18 эйсов и два реализованных брейка из восьми.

    В четвертьфинале казахстанцу предстоит сразиться с Валентином Вашеро из Монако.



    Фото: ktf.kz





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