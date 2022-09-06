Казахстанец Бейбит Жукаев успешно стартовал на турнире в Таиланде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Бейбит Жукаев успешно стартовал на проходящем в Нонтабури (Таиланд) турнире из серии ATP Challenger Tour Bangkok Open 3. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В первом круге казахстанец одолел россиянина Евгения Донского 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). По ходу матча, продолжавшегося чуть более 2 часов, Жукаев сделал 7 эйсов. Во втором раунде уроженец города Актау встретится с первой ракеткой соревнования - японцем Есукэ Ватануки.

Неделю назад здесь же в Таиланде на «Челленджере» Бейбит дошел до полуфинала.

Фото: ktf.kz