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    11:12, 02 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанец Бекзад Нурдаулетов одержал победу в боксерском поединке в Польше

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    АСТАНА, КАЗИНФОРМ – Казахстанские боксеры Бекзад Нурдаулетов, Бекман Сойлыбаев и Мейирим Нурсултанов успешно выступили на вечере бокса в Люблине (Польша), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первым на ринг вышел Бекзад Нурдаулетов (6-0, 2 КО): он отбоксировал восемь раундов с грузином Яго Кизирией (6-9, 4 КО) и одержал победу единогласным решением судей.

    Ранее сообщалось, что казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов защитил титул WBO.

    Бекман Сойлыбаев одержал пятнадцатую победу в карьере и завоевал второстепенный пояс WBA.

    Три казахстанских боксера проведут бои за титулы WBA и WBO в Польше.



    Фото: facebook.com/boxingkazakhstan



    Теги:
    Бокс Спорт Польша
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