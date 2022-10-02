Казахстанец Бекзад Нурдаулетов одержал победу в боксерском поединке в Польше

АСТАНА, КАЗИНФОРМ – Казахстанские боксеры Бекзад Нурдаулетов, Бекман Сойлыбаев и Мейирим Нурсултанов успешно выступили на вечере бокса в Люблине (Польша), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первым на ринг вышел Бекзад Нурдаулетов (6-0, 2 КО): он отбоксировал восемь раундов с грузином Яго Кизирией (6-9, 4 КО) и одержал победу единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов защитил титул WBO.

Бекман Сойлыбаев одержал пятнадцатую победу в карьере и завоевал второстепенный пояс WBA.

Три казахстанских боксера проведут бои за титулы WBA и WBO в Польше.

















Фото: facebook.com/boxingkazakhstan