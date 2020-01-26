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Казахстанец Батыр Джукембаев нокаутировал мексиканца с 22 победами

26 Января 2020 12:31
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Казахстанец Батыр Джукембаев нокаутировал мексиканца с 22 победами

МОНРЕАЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Монреале (Канада) прошел вечер бокса, хедлайнером которого стал казахстанец Батыр Джукембаев (17-0, 13 КО), сообщает Sports.kz.

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Его соперником по десятираундовому бою в первом полусреднем весе был мексиканский боксер Рикардо Лара (22-7, 10 КО). Этот поединок не продлился всю дистанцию и закончился досрочной победой Джукембаева — нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Батыр одержал 18-ю победу в профессиональной карьере, а Лара потерпел восьмое поражение. Напомним, изначально Джукембаев должен был драться с аргентинцем Максимилиано Рикардо Вероном (12-3-1, 4 КО), однако тот не смог получить канадскую визу. Также планировалось, что бой будет титульным: на кону должны были стоять титулы чемпиона WBA Continental и IBF Inter-Continental, которые принадлежат Джукембаеву, однако этого не случилось.


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Ключевые слова: Спорт,
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