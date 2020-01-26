-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Казахстанец Батыр Джукембаев нокаутировал мексиканца с 22 победами
МОНРЕАЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Монреале (Канада) прошел вечер бокса, хедлайнером которого стал казахстанец Батыр Джукембаев (17-0, 13 КО), сообщает Sports.kz.
Его соперником по десятираундовому бою в первом полусреднем весе был мексиканский боксер Рикардо Лара (22-7, 10 КО). Этот поединок не продлился всю дистанцию и закончился досрочной победой Джукембаева — нокаутом во втором раунде.
Таким образом, Батыр одержал 18-ю победу в профессиональной карьере, а Лара потерпел восьмое поражение. Напомним, изначально Джукембаев должен был драться с аргентинцем Максимилиано Рикардо Вероном (12-3-1, 4 КО), однако тот не смог получить канадскую визу. Также планировалось, что бой будет титульным: на кону должны были стоять титулы чемпиона WBA Continental и IBF Inter-Continental, которые принадлежат Джукембаеву, однако этого не случилось.
- Казахстанские хоккеистки уступили в первом матче молодежного ЧМ в Нидерландах
- Бублик и Кукушкин вышли в четвертьфинал Australian Open
- Фристайлистка Юлия Галышева стала второй на этапе Кубка мира в Канаде
- Олимпийские чемпионы поддержали массовый спорт парадом на «Медеу»
- Казахстанка Анастасия Городко завоевала «золото» на этапе Кубка Европы в Фон-Роме
- Каково положение «Барыса» в таблице КХЛ после поражения «Салавату Юлаеву»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана