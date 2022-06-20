Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура

Казахстанец Балуан Беркенов завоевал третье место в конкурсе вокалистов в Баку

Автор:  
Серикбол Кошмаганбетов
20 Июня 2022, 07:23
Казахстанец Балуан Беркенов завоевал третье место в конкурсе вокалистов в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский оперный исполнитель, солист Казахского национального театра оперы и балета имени Абая Балуан Беркенов завоевал третье место на VIII международном конкурсе вокалистов имени Бюльбюля в столице Азербайджана - Баку, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанских вокалистов представляли 9 человек, среди которых Айгерим Алтынбек , Ильяс Артагалиев , Гаухар Байшулакова , Зульяр Кадыров , Надия Наденова , Марьям Нурилла , Диар Нурсултанов и Азамат Малышов .

По итогам трех туров наш соотечественник Балуан Беркенов стал одним из немногих, кто смог пробиться в финал конкурса и завоевать 3-е место.

photo

Конкурс проходит с 16 по 23 июня, в котором участвуют 95 вокалистов в возрасте от 18 до 35 из Казахстана, Украины, России, Израиля, Монголии, Узбекистана, Турции, Сербии, Южной Кореи, Грузии и Азербайджана.

Оценивать мастерство молодых оперных исполнителей международного конкурса удостоились известные деятели культуры Азербайджана, России, Казахстана, Грузии. Участники выступают при сопровождении симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, которым дирижируют заслуженные артисты Азербайджана Фуад Ибрагимов, Мустафа Мехмантаров и Муртаза Бюльбюль.

Заключительные концерты Международного конкурса вокалистов имени Бюльбюля и награждение лауреатов запланировано провести 22 июня в городе Шуша. Обладатель Гран-при получит 10 тыс. долларов, занявший первое место – 7,5 тыс., второе – 5 тыс., третье - 3 тыс. долларов.

Также будут вручены призы в специальных номинациях «Лучший тенор», «За лучшее исполнение произведений азербайджанских композиторов из репертуара Бюльбюля», «Приз Надежда», «За лучшее исполнение итальянской арии».

Мероприятие приурочено к 125-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского певца Бюль-Бюля. Организаторами выступили Министерство культуры Азербайджана и Международный Фонд Бюльбюля.

photo

photo

photo

photo

Культура   Азербайджан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков