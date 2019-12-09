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Казахстанец Бактиер Зайнутдинов забил два года в ворота московского «Спартака» и принес «Ростову» победу

9 Декабря 2019 00:12
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Казахстанец Бактиер Зайнутдинов забил два года в ворота московского «Спартака» и принес «Ростову» победу

МОСКВА. SPORTS.KZ - КАЗИНФОРМ - В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» на выезде играл с московским «Спартаком», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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С первых минут Валерий Карпин выпустил на поле полузащитника сборной Казахстана Бактиера Зайнутдинова и не прогадал, именно он на 22-й точно сыграл на добивание после того, как мяч отлетел от штанги после удара Эльдора Шомуродова.

В концовке тайма гости могли увеличить разрыв, однако Ивелин Попов решил пробить пенальти по центру ворот и голкипер соперника его легко забрал. Тем не менее во втором тайме ростовчане забили второй, отметился Алексей Ионов. Инициатива перешла к хозяевам, спасал «Ростов» Сергей Песьяков, до разгромного счет довел Дмитрий Чистяков, однако тут Эсекьель Понсе отметился, но Зайнутдинов точным ударом в угол подвел итог. 4:1 — «Ростов» побеждает.

Эта игра стала для Зайнутдинова девятой в сезоне и третьей в старте клуба, голов же на его счету теперь три, ранее он поражал ворота московского «Динамо».

Фото: Sports.kz
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Ключевые слова: Спорт,
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