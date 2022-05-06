6 Мая 2022 17:10

Казахстанец Айдос Тугелбаев победил серебряного призера Сурдлимпийских игр

БРАЗИЛИА. КАЗИФНОРМ - На Сурдлимпийских играх в Бразилии состоялись командные соревнования по дзюдо. Среди мужчин честь Казахстана защищали Айдос Тугелбаев, Шаяхмет Канапьянов, Адильбек Нурмухамедов, Асхат Адамбаев,Ермек Жанибекулы и Сабиржан Хапизовы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры РК.

Ранее в индивидуальном зачете на старт в весовой категории 81 кг должен был выйти Айдос Тугелбаев. Однако Национальный Сурдлимпийский комитет выдвинул спортсмена Еркебулана Канафина, который не участвовал в отборочных соревнованиях. Спортсмен боролся среди здоровых участников и его не было в составе национальной команды.

Сегодня в командных состязаниях «стенка на стенку» по дзюдо Айдос Тугелбаев за явным преимуществом победил иранского спортсмена Аллахкарими Хоссейна, который вчера стал серебряным призером в категории 90 кг в этой же Сурдлимпиаде.

Победа Айдоса в решающем периоде вывела наших спортсменов на третье место в общекомандном зачете.

«Я долго готовился к этим соревнованиям, приложил много усилий. Моя мечта была стать чемпионом Сурдлимпийских игр в своем весе (до 81 кг) и чтобы на мировой арене играл гимн Казахстана! Но из-за несправедливого отношения Сурдлимпийского комитета я не смог выйти на соревнования в своем весе и показать, на что способен. Тем не менее, в командном турнире я доказал свою силу, обыграв одного из главных фаворитов. Я хочу поблагодарить всех казахстанцев, которые поддерживают меня», - сказал Айдос Тугелбаев.

В соревнованиях среди девушек в тройке лидеров оказались Дина Иржанова, Фериде Караоглы, Эвелина Егембердиева, Ляззат Бахтиярова, Асель Максутова, Анна Краморова.

Казахстанки завоевали бронзовые медали, на втором месте - спортсмены из Кореи, а на первом - из Украины.



