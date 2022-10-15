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Казахстанец Артем Антропов завоевал «бронзу» ЧА по тяжелой атлетике
15 Октября 2022, 21:34

Казахстанец Артем Антропов завоевал «бронзу» ЧА по тяжелой атлетике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по тяжелой атлетике Артем Антропов стал бронзовым призером чемпионата Азии в Бахрейне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он завоевал медаль в категории до 96 кг.

В сумме двоеборья он поднял 377 (158+219) кг. Первое место осталось за Лиманом Паредесом (Бахрейн) - 397 (182+215) кг. Вторым стал Чэнь По-Джен (Тайбэй) - 383 (177+206) кг.

Ранее казахстанские тяжелоатлеты Асылжан Бектай и Зульфия Чиншанло завоевали золотые медали, Арли Чонтей и Арай Нурлыбекова стали серебряными призерами турнира. Айша Омарова стала третьей на чемпионате Азии по тяжелой атлетике.


Фото: sports.kz
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