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Казахстанец арестован за убийство соотечественника в Южной Корее

18 Октября 2021, 17:54
Казахстанец арестован за убийство соотечественника в Южной Корее

ЧОНДЖУ. КАЗИНФОРМ - 12 октября 2021 года в городе Чонджу (Республика Корея) между двумя гражданами РК произошел конфликт на бытовой почве. В результате один из участников получил ножевое ранение с летальным исходом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«В настоящее время подозреваемый в совершении убийства гражданин РК арестован и находится в следственном изоляторе. Консульским отделом Посольства РК в Сеуле решается вопрос отправки тела погибшего в Казахстан», - говорится в сообщении.

Оба казахстанца находились в Южной Корее нелегально, добавили в пресс-службе МИД.

МИД РК   Происшествия   Корея  
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