+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -1 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанец Андрей Голубев завершил выступления на турнире в Дохе

12 Февраля 2022 21:34
Поделиться:
Казахстанец Андрей Голубев завершил выступления на турнире в Дохе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Теннисист из Казахстана Андрей Голубев не сумел пройти первый круг квалификации на турнире ATP 250 в столице Катара Дохе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Международный теннисный турнир завершился в Караганде
Юлия Путинцева успешно стартовала на турнире в Дубае Казахстанка не смогла пробиться во второй круг турнира WTA Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 13 февраля

Казахстанец сыграл против представителя Словакии Йозефа Ковалика в матче, который продлился один час и 43 минуты. Ковалик одержал победу в двух сетах со счетом 6:4 и 7:6.

К слову, Голубев совершил сразу пять двойных ошибок во встрече, четырежды подал на вылет, а также реализовал один брейк-пойнт.

Стоит напомнить, что три дня назад казахстанский теннисист также вылетел из турнира ATP 500 в парном разряде в нидерландском Роттердаме с французом Эдуаром Роже-Вассленом.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Теннис  
Поделиться:
Новости по теме
Международный теннисный турнир завершился в Караганде
Юлия Путинцева успешно стартовала на турнире в Дубае
Казахстанка не смогла пробиться во второй круг турнира WTA
Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 13 февраля
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью корпорации «КАМАЗ»
2 Президент РК посетил комплекс «ТАНЕКО»
3 Похищенное из оружейного магазина оружие изъято полицией Алматы
4 Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности
5 Бахтияр Артаев подал в отставку с поста вице-президента Федерации бокса Казахстана
6 Свыше 5 тысяч осужденных амнистировали в Казахстане
Читайте также
Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 12 февраля
Иван Аржанников: Чуть-чуть не получился бег
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью корпорации «КАМАЗ»
Президент РК посетил комплекс «ТАНЕКО»
Похищенное из оружейного магазина оружие изъято полицией Алматы
Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности
Бахтияр Артаев подал в отставку с поста вице-президента Федерации бокса Казахстана
Свыше 5 тысяч осужденных амнистировали в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив