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Казахстанец Андрей Голубев завершил выступления на турнире в Дохе
12 Февраля 2022 21:34
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Теннисист из Казахстана Андрей Голубев не сумел пройти первый круг квалификации на турнире ATP 250 в столице Катара Дохе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Казахстанец сыграл против представителя Словакии Йозефа Ковалика в матче, который продлился один час и 43 минуты. Ковалик одержал победу в двух сетах со счетом 6:4 и 7:6.
К слову, Голубев совершил сразу пять двойных ошибок во встрече, четырежды подал на вылет, а также реализовал один брейк-пойнт.
Стоит напомнить, что три дня назад казахстанский теннисист также вылетел из турнира ATP 500 в парном разряде в нидерландском Роттердаме с французом Эдуаром Роже-Вассленом.
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