11:50, 14 Июнь 2021 | GMT +6
Казахстанец Андрей Голубев вошел в топ-40 парного рейтинга ATP
ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Благодаря выходу в финал Открытого чемпионата Франции в парном разряде казахстанец в обновленном рейтинге АТР среди дуэтов расположился на 39-м месте. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
До этого лучшим результатом Голубева была 65-я позиция, которую он занял в марте 2015 года.
Кроме того, в обновленной версии чемпионской гонки ATP в парном разряде от 14 июня казахстанцы Александр Бублик и Андрей Голубев поднялись на седьмую строчку, что является наилучшим достижением в истории казахстанского тенниса.
В рейтинге одиночного разряда лидер сборной Казахстана Александр Бублик остался в топе-40. Михаил Кукушкин, в свою очередь, поднялся на одну строчку. Успешно выступившие на турнире из серии ATP Challenger в Алматы Дмитрий Попко и Тимофей Скатов смогли существенно улучшить свое положение, взлетев на девять и 75 позиций соответственно. Благодаря победе на «Челленджере» в Братиславе, на четыре строчки смог подняться Александр Недовесов.
Рейтинг ATP. Положение на 14 июня
1 (0). Новак Джокович (Сербия) – 12113
2 (0). Даниил Медведев (Россия) – 10143
3 (0). Рафаэль Надаль (Испания) – 8630
39 (-2). Александр Бублик (Казахстан) – 1591
105 (+1). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 740
186 (+9). Дмитрий Попко (Казахстан) – 362
324 (+75). Тимофей Скатов (Казахстан) – 153
385 (0). Денис Евсеев (Казахстан) – 112
400 (-22). Александр Недовесов (Казахстан) – 103
793 (+28). Григорий Ломакин (Казахстан) – 24
856 (-15). Андрей Голубев (Казахстан) – 19
896 (-21). Достанбек Ташбулатов (Казахстан) – 17