Казахстанец Андрей Голубев вошел в топ-40 парного рейтинга ATP

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Благодаря выходу в финал Открытого чемпионата Франции в парном разряде казахстанец в обновленном рейтинге АТР среди дуэтов расположился на 39-м месте. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

До этого лучшим результатом Голубева была 65-я позиция, которую он занял в марте 2015 года.

Кроме того, в обновленной версии чемпионской гонки ATP в парном разряде от 14 июня казахстанцы Александр Бублик и Андрей Голубев поднялись на седьмую строчку, что является наилучшим достижением в истории казахстанского тенниса.

В рейтинге одиночного разряда лидер сборной Казахстана Александр Бублик остался в топе-40. Михаил Кукушкин, в свою очередь, поднялся на одну строчку. Успешно выступившие на турнире из серии ATP Challenger в Алматы Дмитрий Попко и Тимофей Скатов смогли существенно улучшить свое положение, взлетев на девять и 75 позиций соответственно. Благодаря победе на «Челленджере» в Братиславе, на четыре строчки смог подняться Александр Недовесов.1 (0). Новак Джокович (Сербия) – 121132 (0). Даниил Медведев (Россия) – 101433 (0). Рафаэль Надаль (Испания) – 863039 (-2). Александр Бублик (Казахстан) – 1591105 (+1). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 740186 (+9). Дмитрий Попко (Казахстан) – 362324 (+75). Тимофей Скатов (Казахстан) – 153385 (0). Денис Евсеев (Казахстан) – 112400 (-22). Александр Недовесов (Казахстан) – 103793 (+28). Григорий Ломакин (Казахстан) – 24856 (-15). Андрей Голубев (Казахстан) – 19896 (-21). Достанбек Ташбулатов (Казахстан) – 17