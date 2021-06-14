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    11:50, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Казахстанец Андрей Голубев вошел в топ-40 парного рейтинга ATP

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    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Благодаря выходу в финал Открытого чемпионата Франции в парном разряде казахстанец в обновленном рейтинге АТР среди дуэтов расположился на 39-м месте. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    До этого лучшим результатом Голубева была 65-я позиция, которую он занял в марте 2015 года.

    Кроме того, в обновленной версии чемпионской гонки ATP в парном разряде от 14 июня казахстанцы Александр Бублик и Андрей Голубев поднялись на седьмую строчку, что является наилучшим достижением в истории казахстанского тенниса.



    В рейтинге одиночного разряда лидер сборной Казахстана Александр Бублик остался в топе-40. Михаил Кукушкин, в свою очередь, поднялся на одну строчку. Успешно выступившие на турнире из серии ATP Challenger в Алматы Дмитрий Попко и Тимофей Скатов смогли существенно улучшить свое положение, взлетев на девять и 75 позиций соответственно. Благодаря победе на «Челленджере» в Братиславе, на четыре строчки смог подняться Александр Недовесов.
    Рейтинг ATP. Положение на 14 июня
    1 (0). Новак Джокович (Сербия) – 12113
    2 (0). Даниил Медведев (Россия) – 10143
    3 (0). Рафаэль Надаль (Испания) – 8630
    39 (-2). Александр Бублик (Казахстан) – 1591
    105 (+1). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 740
    186 (+9). Дмитрий Попко (Казахстан) – 362
    324 (+75). Тимофей Скатов (Казахстан) – 153
    385 (0). Денис Евсеев (Казахстан) – 112
    400 (-22). Александр Недовесов (Казахстан) – 103
    793 (+28). Григорий Ломакин (Казахстан) – 24
    856 (-15). Андрей Голубев (Казахстан) – 19
    896 (-21). Достанбек Ташбулатов (Казахстан) – 17
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